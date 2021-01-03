الناطق باسم القائد العام يدعو أمريكا وإيران الى احترام سيادة العراق

2021/01/03 | 21:51 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، أمريكا وإيران الى احترام سيادة العراق، فيما أكد التواصل مع سوريا لتأمين الحدود.

وقال رسول في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، “قدرات الجيش العراقي جيدة جداً وهو بحاجة الى زيادة قدرات الدفاع الجوي“.

وأضاف “نتواصل مع سوريا لتأمين الحدود ولا نريد أن يكون العراق منطلقاً لضرب دول الجوار“، مؤكداً أن “الكثير من العوائل النازحة في سنجار عادت الى المدينة“.

وتابع رسول “على أمريكا وإيران أن تحترما سيادة العراق.

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