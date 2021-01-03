الالوسي: لانريد ان نكون اداة ودرع لايران والاحزاب الاسلامية هي من تفعل العمالة للنظام الايراني

2021/01/03 | 22:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد السياسي المستقل مثال الالوسي، اليوم الاحد، انه لايمكن ان تكون هناك ديمقراطية بوجود عقائد اسلامية ودينية.

الالوسي وفي تصريح خاص لموقع ان ار تي عربية، اوضح اليوم 3 كانون الثاني 2021، ان "العملية السياسية فشلت، واننا عندما نتحدث عن ضرورة الاصلاح فان على الاحزاب الاسلامية، ان تدرك ضرورة احترام القوانين الانسانية والاخلاقية والمدنية، اذ لايمكن ان تكون هناك ديمقراطية بعقائد اسلامية ودينية".

واضاف، "اما ان تجنح هذه الاحزاب الى العقل والمنطق في الاصلاح الاقتصادي والاداري وذلك، من خلال تفعيل الديمقراطية الحقيقية والدستور، او تنتهي الدولة، فاليوم نحن امام خيارين اما ان نكون دولة او ان لا نكون".

وبالحديث عن طبيعة النظام في العراق، اشار الالوسي، الى "انه نظام طائفي يحتاج الى الحشد و الى المليشيات لتكريس الطائفية و السلطة الايرانية، بالتالي لاوجود للدولة العراقية تحت هذا التعريف"، مضيفا، "لابد ان يكون العراق مساهما فاعلا في تهدئة وازهار المنطقة، وان ما يجري الان يعطي الحق لايران بالتباهي عندما تتحدث بان غزة هي الدرع الاول، وحزب الله الدرع الثاني والعراق الدرع الثالث، ونحن لانريد ان نكون اداة ودروع لايران، وان الاحزاب الاسلامية هي من تفعل العمالة للنظام الايراني" .

وشدد الالوسي، على "ضرورة تفعيل الديمقراطية والرأي الحر واحترام القانون في مؤسسات الدولة وفي العملية السياسية"، موضحا ان "الاصلاح لاياتي فقط من خلال احزاب ومعارضة جديدة، وعلى الولايات المتحدة والدول الاقليمية، ان تتحمل مسوؤليتها في هذه الفوضى، والان الجميع يدرك، ان غياب العراق يعني وجود فراغ وخطر اقليمي، بالتالي أن الاوان للذهاب الى اجواء اقليمية، تدعو الى السلام وتبتعد عن الحرب والتصعيد والخروج عن القانون، كما تفعله المليشيات في لبنان وسوريا والعراق" حسب قوله.

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