بارزاني يسمي مرشحه لوزارة الثروات الطبيعية

2021/01/03 | 22:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رشح رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، {كمال أتروشي} لمنصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم.

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