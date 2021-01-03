الكلابي يتهم الخارجية بالتقصير في متابعة ملف اغتيال قادة النصر

2021/01/03 | 22:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه النائب عن تحالف عراقيون، يوسف الكلابي، الاحد، اصابع الاتهام الى وزارة الخارجية بالتقصير في متابعة ملف اغتيال قادة النصر.

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