قوباد طالباني يعزي برحيل شهاب عثمان

2021/01/03 | 22:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، برقية تعزية بوفاة الكاتب والصحفي، البيشمركة العتيد للاتحاد الوطني الكوردستاني، شهاب عثمان، الذي وافته المنية اليوم الاحد، متاثرا باصابته بفايروس كورونا.

وجاء في نص التعزية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل البيشمركة العتيد شهاب عثمان، نتقدم بالتعازي الى عائلتكم المناضلة، نشارككم الاحزان.

ان الراحل عدا كونه بيشمركة عتيد وشجاع وشقيق الشهيد كريم عثمان، كان كاتبا واعلاميا متمكنا، رحيله مدعاة حزن واسف الجميع

تغمده الله بواسع رحمته، واسكنه فسيح جناته، والصبر والسلوان للاهله واحبائه.

PUKmedia ترجمة

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