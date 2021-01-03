2021/01/03 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب فيروس كورونا في ضرر واسع النطاق للأسواق المالية خلال عام 2020...وعطل عجلة النمو والتقدم الاقتصادي لمختلف الدول، بما فيها كبرى الاقتصادات حول العالم مؤخرا انعشت الاسواق اخبارُ الاختراقات العلمية واعتمادِ اللقاحات الطبية...ووصلت المؤشرات العالمية إلى أعلى مستوياتها السنوية مع بدء حملات التطعيم الواسعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2021 عام التعافي من الأزمة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2021 عام التعافي من الأزمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).