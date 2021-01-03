إيطاليا تتخطى عتبة الـ75 ألف وفاة بكورونا

2021/01/03 | 22:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 14.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وأن حصيلة وفيات الفيروس تخطت الـ75 ألفا.وسجلت الوزارة 347 وفاة و14245 إصابة خلال اليوم الأخير، مقابل 364 وفاة و11831 إصابة أمس.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونين و155446 […]

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