2021/01/03 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسدي: المهندس قبل استشهاده توقع استهدافا أمريكيا له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/03 | 22:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: المهندس قبل استشهاده توقع استهدافا أمريكيا له) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: المهندس قبل استشهاده توقع استهدافا أمريكيا له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).