صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 161 المسجلة اليوم

2021/01/03 | 22:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 161موزعة كالآتي:

أبو غريب—————-5

الإسكان—————–1

الاعلام——————6

البياع——————-1

التاجي——————3

الحارثية—————–1

الحرية——————11

الدورة——————12

السيدية—————–7

الشعلة—————–10

الطارمية—————–5

العامرية—————–4

العطيفية—————–1

القادسية —————-8

الكاظمية —————-9

المحمودية—————9

المشاهدة —————-4

المنصور—————–9

الوشاش——————1

اليرموك —————–11

جكوك——————-4

حي العامل—————10

حي الجامعة————–5

حي الجهاد—————4

حي الخضراء————–5

حي الفرات—————2

شارع حيفا—————-2

كرادة مريم—————-2

ناحية الرشيد————–1

سكنة جانب الرصافة——–2

محافظة الديوانية———-1

محافظة ديالى————-1

محافظة بابل————–4

الشفاء: 238

الوفيات: 1

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