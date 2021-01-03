الصدر يدعو الى عدم الانجرار خلف مخططات “الاستكبار العالمي”

2021/01/03 | 22:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الى عدم الانجرار خلف مخططات “الاستكبار العالمي”.

وادناه نص حديث الصدر في تغريدة له على “تويتر” بذكرى حادثة المطار:-

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