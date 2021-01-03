2021/01/03 | 22:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر في الاسابيع الماضية الأخيرة، حلت ازمة كهربائية غير اعتيادية، وتدريجيا تم خفض ساعات توفير الكهرباء (الوطني) الى حد الساعتين كل 12 ساعة او كل يوم احيانا، مما أدى الى شكوة الاهالي واستيائهم من هذه الأزمة، كون الكهرباء، كما هو معلوم عنها، تلبي احتياجات الانسان، منذ اختراعها، ومع تطور المجتمع وازدياد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد بناء محطة كهرباء بملايين الدولارات في بعشيقة، يشكو الأهالي من أزمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد بناء محطة كهرباء بملايين الدولارات في بعشيقة، يشكو الأهالي من أزمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).