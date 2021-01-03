الصدر يدعو للحفاظ على سمعة المقاومة العراقية

2021/01/03 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، مما أسماه بالانجرار وراء مخططات الاستكبار العالمي، ودفع العراق نحو صدامات هو في غنى عنها، فيما دعا إلى الحفاظ على سمعة المقاومة العراقية الوطنية، حسب قوله.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "مرت علينا ذكرى حادثة المطار التي استشهد فيها الحاج سليماني والحاج المهندس على يد الترسانة الحربية الامريكية الغاشمة، واتقدم لعائلتهما بوافر العزاء وان يمن الله عليهما بالصبر والسلوان".

وتمنى الصدر من الجميع "التحلي بالحكمة والصبر وعدم الانجرار خلف مخططات الاستكبار العالمي لجر العراق لصدام نحن والشعب في غنى عنه".

ودعا الى "الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلال أراضيه وقراره بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تريد النيل منه وزعزعة أمنه لتكون باباً للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم".

وشدد الصدر على ضرورة "الحفاظ على سمعة المقاومة العراقية الوطنية ناصعة البياض أمام الشعب العراقي والعالم أجمع".

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