2021/01/03 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الأحد، أن الولايات المتحدة وإيران مطالبتان باحترام سيادة العراق.

وقال رسول في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الجيش العراقي يتماع بقدرات جيدة جداً في الوقت الحالة، وما يحتاجه فقط زيادة قدراته في الدفاع الجوي".

واضاف أنه لا نريد أن يكون العراق منطلقاً لضرب دول الجوار"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة وإيران مطالبتان باحترام سيادة العراق".

وبين أن "الحكومة تتواصل مع سوريا لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين".

وبشأن الاوضاع في سنجار بعد تطبيق الاتفاق الاخير مع حكومة إقليم كرستان، قال رسول إن "الكثير من العوائل النازحة في سنجار عادت الى المدينة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام: على أمريكا وإيران أن تحترما سيادة العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام: على أمريكا وإيران أن تحترما سيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).