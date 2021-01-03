يحيى رسول يدعو أمريكا وإيران إلى احترام سيادة العراق

2021/01/03 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، أمريكا وإيران الى احترام سيادة العراق، فيما أكد التواصل مع سوريا لتأمين الحدود.وقال رسول في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، “قدرات الجيش العراقي جيدة جداً وهو بحاجة الى زيادة قدرات الدفاع الجوي”.وأضاف “نتواصل مع سوريا لتأمين الحدود ولا نريد أن …

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