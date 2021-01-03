2021/01/03 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد ارجعت وزارة التجارة، الأحد، عدم استقرار مفردات البطاقة التموينية إلى ضعف التخصيصات المالية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تعرب عن استغرابها من التصريحات التي تبديها بعض الجهات ومن المحاورين في القنوات التلفزيونية، من فشلها في موضوعة تجهيز مفردات البطاقة التموينية وعدت هذا الاتهام منافي للحقيقة في ضوء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تكشف عن سبب عدم استقرار مفردات البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تكشف عن سبب عدم استقرار مفردات البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).