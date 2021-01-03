راضي شنيشل يقود كرة الزوراء خلفا لباسم قاسم

2021/01/03 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سمت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء المدرب راضي شنيشل مدربا لفريقها الكروي خلفا للمدرب السابق باسم قاسم.وقال شنيشل للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا /اجتمعت بإدارة نادي الزوراء وتم الاتفاق رسميا على قيادة الفريق في الدوري اعتبارا من الجولة المقبلة وساباشر رسميا يوم غد الإثنين لقيادة الوحدة التدريبية الأولى.وبين أن فريق الزوراء فريق كبير وتنتظرنا مهمة ليس سهلة لإعادة توازن الفريق خصوصا وأن الموسم الحالي يشهد تقاربا واضحا في مستويات اغلب الأندية.وأشار إلى أن الطاقم التدريبي المساعد سيتالف من حسام فوزي وحيدر عبد الأمير مساعدين ونصير عبد الأمير مدربا للياقة البدنية وصالح حميد مدربا لحراس المرمى وعبد الأمير ناجي محللا فنيا.يشار إلى أن إدارة الزوراء أنهت تعاقدها مع المدرب السابق باسم قاسم بالتراضي./انتهى

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