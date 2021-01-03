مسرور بارزاني يسمي مرشحه لوزارة الثروات الطبيعية في كردستان

2021/01/03 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / رشح رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، كمال أتروشي لمنصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم.وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان، ان بارزاني "رشح كمال اتروشي لمنصب وزير الثروات الطبيعية، لافتا الى ان سيرته الذاتية أرسلت الى برلمان كردستان".واضاف "نتمنى ان يدرج برلمان كردستان هذا الموضوع في جدول اعمال جلسته المقبلة ومنح الأتروشي الثقة".يشار الى ان وزارة الثروات والموارد الطبيعية تدير ملف النفط والغاز في اقليم كردستان./انتهى8

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