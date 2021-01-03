عاجل: الصدر: لنحافظ على وحدة العراق وسيادته واستقلال أراضيه

2021/01/03 | 22:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الجميع الى التحلي بالحكمة والصبر وعدم الانجرار خلف مخططات العراق في غنى عنها، وذلك بمناسبة الذكرى الاولى لحادثة المطار.وكتب الصدر في تغريدة في حسابة الشخصي بموقع “تويتر” قائلا “مرت علينا ذكرى حادثة المطار التي استشهد فيها الحاج سليماني والحاج المهندس رحمهما الله على يد الترسانة الحربية الأمريكية الغاشمة، ومن هنا أتقدم لعائلتهما بوافر العزاء وأن يمن الله عليهما بالصبر والسلوان”.واضاف الصدر “متمنيا من الجميع التحلي بالحكمة والصبر..وعدم الانجرار خلف مخططات الاستكبار العالمي لجر العراق لصدام نحن والشعب في غنى عنها، ولنحافظ على وحدة العراق وسيادته واستقلال أراضيه وقراره […]

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