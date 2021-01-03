2021/01/03 | 22:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رجل دين أم سياسي حامٍ؟".. الصميدعي يثير الاستغراب بموقف مندفع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/03 | 22:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رجل دين أم سياسي حامٍ؟".. الصميدعي يثير الاستغراب بموقف مندفع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رجل دين أم سياسي حامٍ؟".. الصميدعي يثير الاستغراب بموقف مندفع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).