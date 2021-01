ادارة نادي الكرخ تكرم فريقها الكروي بعد الفوز على الطلبة بدوري الكرة الممتاز

2021/01/03 | 22:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الهيأة الادارية لنادي الكرخ اليوم الاحد (3 كانون الثاني 2021)، فريقها الكروي بعد الفوز على فريق الطلبة يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 12 بدوري الكرة الممتاز.إدارة النادي إجتمعت بالفريق اليوم الاحد في أول وحدة تدريبية للفريق بعد الفوز على الطلبة وكرمت اللاعبين مالياً، وباركت للفريق الفوز ، وأثنى رئيس النادي شرار حيدر

