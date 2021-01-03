شرطة الطاقة تعلن اعتقال متهمين وضبط منتوج نفطي دون موافقات في كركوك

2021/01/03 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك اعلنت شرطة الطاقة، الاحد، عن اعتقال متهمين وضبط منتوج نفطي دون موافقات رسمية في كركوك.وقالت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال تمكنت من إلقاء القبض على متهمين وضبط عجلاتهم “شاحنة” تحمل منتوجا نفطيا داخل خزانات بلاستيكية سعة 1000 لتر عدد 40 دون أي …

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