الصدر يدعو للحافظ على وحدة العراق وسيادته واستقلال أراضيه

2021/01/03 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، الجميع الى التحلي بالحكمة والصبر وعدم الانجرار خلف مخططات، العراق في غنى عنها، وذلك بمناسبة الذكرى الاولى لحادثة المطار. وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز” مرت علينا ذكرى حادثة المطار التي استشهد فيها الحاج سليماني والحاج المهندس رحمهما الله على يد الترسانة الحربية …

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