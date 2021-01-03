2021/01/03 | 22:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أثارت عبارة الرئيس التونسي قيس سعيّد "أشعر بأنني من كوكب آخر" التي وردت في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد خلال توصيفه لوضع البلاد، جدلا كبيرا بين السياسيين والعامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس عربي "من كوكب آخر") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس عربي "من كوكب آخر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).