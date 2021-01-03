محافظة عراقية تعلن خلو أكبر مستشفياتها من مصابي كورونا

2021/01/03 | 22:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن رئيس لجنة مواجهة كورونا في السليمانية يوم الاحد، عن خلو مستشفى " الشهيد طاهر علي والي" من المصابين بفايروس كورونا المستجد.

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