اللواء رسول: لا يوجد فيتو على تسليح الجيش العراقي

2021/01/03 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، وجود فيتو على تسليح الجيش العراقي، مقراً بالحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي.

فيما نوه نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب نايف الشمري، بأن التخصيصات المالية في موازنة 2021 تحدد عمل القوات الأمنية.

ورأى عضو مجلس النواب عن تحالف عراقيون حسن فدعم، في برنامج المحايد الذي تبثه العراقية الإخبارية، أن "العراق يمتلك قوة ردع كافية لحمايته".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "قدرات الجيش العراقي جيدة جداً، وهو بحاجة الى زيادة قدرات الدفاع الجوي".

وأضاف رسول، أننا "نتواصل مع سوريا لتأمين الحدود، ولا نريد أن يكون العراق منطلقاً لضرب دول الجوار".

وأشار إلى أن "الكثير من العوائل النازحة في سنجار عادت الى المدينة".

ونوه رسول بأن "على أمريكا وإيران أن تحترما سيادة العراق".

وذكر رسول، أن "القوات المسلحة تراقب التصعيد في المنطقة، سيادة العراق خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة"، محذراً من أن "أي ضربة بين أمريكا وإيران ستكون نتائجها كارثية".

وأضاف، أن "بناء البلد والابتعاد عن الصراع هما ما يفترض أن يكونا من الأولويات، ففي ظل التصعيد بين أمريكا وإيران ما يهمنا هو مصلحة العراق".

وتابع أنه "لا يوجد فيتو على تسليح الجيش العراقي".

بدوره قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، إننا "لدينا رجال قادرون على الدفاع عن العراق، وجميع الدول تبحث عن مصالحها وليس لها علاقة بمصلحة العراق"، مؤكداً على أن "العراق بأمس الحاجة لمنظومة دفاع جوي".

وأضاف الشمري أن "التخصيصات المالية في موازنة 2021 تحدد عمل القوات الأمنية".

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