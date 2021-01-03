اللواء يحيى رسول: سيادة العراق خط احمر

2021/01/03 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الاحد، الولايات المتحدة وايران الى احترام سيادة البلاد، مشددا ان سيادة العراق خط احمر.

وقال رسول في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: ان قدرات الجيش جيدة لكنه يتحاج الى زيادة قدرات الدفاع الجوي، لافتا الى ان التواصل مع سوريا لتأمين الحدود ولكي لا يكون العراق بمنطلقا لضرب دول الجوار.

واضاف: ان الكثير من العوائل النازحة عادت الى شنكال، مشيرا الى ان امريكا وايران عليهما احترام سيادة العراق.

واكد ان سيادة العراق خط احمر للقوات المسلحة.

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