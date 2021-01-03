السليمانية.. خلو مستشفى من المصابين بكورونا

2021/01/03 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة مواجهة كورونا في السليمانية يوم الاحد، عن خلو مستشفى " الشهيد طاهر علي والي" من المصابين بفايروس كورونا المستجد.

ويعد مستشفى " الشهيد طاهر علي والي"، الاول من نوعه بمواجهة فايروس كورونا المستجد في مدينة السليمانية.

واوضح الدكتور هيرش حيدر رئيس لجنة مواجهة كورونا، ان الكوادر الصحية في مستشفى " الشهيد طاهر علي والي"، واظبت على تقديم الخدمات الصحية ضد كورونا منذ ظهور الفايروس وبشكل يومي، مشيدا بدورهم في دحر الفايروس.

واكد، خلو المستشفى من المصابين بكوفيد ـ 19.

يشار الى ان معدل الاصابات بكورونا قد انخفض منذ عدة ايام، في وقت سجلت فيه وزارة الصحة باقليم كوردستان اليوم حالة وفاة واحدة فقط بالفايروس.

PUKmedia ترجمة

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