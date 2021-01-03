بطولة إنكلترا: سيتي يعمق جراح تشلسي بثلاثية على أرضه

2021/01/03 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمق مانشستر سيتي جراح تشلسي بإسقاطه على ملعبه "ستامفورد بريدج" 3-1 ضمن قمة المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، والتي شهدت أيضاً فوز ليستر سيتي 2-1 على نيوكاسل يونايتد.

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