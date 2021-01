 ظريف ينشر صورة تجمعه بسليماني.. ومشاهد من طهران وبغداد

2021/01/03 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أحيا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الأحد، الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي قُتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير كانون الثاني 2020.

وفي حسابه عبر تويتر، وتابعه "ناس" (3 كانون الثاني 2021)، كتب ظريف: "قبل عام من اليوم، اُغتيل بجبن العدو الأول للإرهابيين المتطرفين من قبل قائد الإرهابيين".

وأضاف ظريف: "في الوقت الذي تحتفل فيه منطقتنا رسميًا بمرور عام على موته، فإن هذا تذكير بأن المستفيد الوحيد من مقتله هو تنظيم داعش، الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين".

كما نشر ظريف صورة له مع سليماني، وصورتان أخريان من مظاهرات الذكرى في طهران يوم الأحد.

A year ago today, 𝘌𝘯𝘦𝘮𝘺 #1 of extremist terrorists was cowardly assassinated by the terrorist-in-chief.As our region solemnly commemorates his one year passing, a reminder that the only beneficiary of his murder is Daesh (ISIS), which has only increased its activity since.



pic.twitter.com/bt8pgDvXar

— Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2021

