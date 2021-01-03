مداخلتي الرئيسية للقاء الحواري الأول لتجمع مصير - عديد نصار

2021/01/03 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عديد_نصار بداية دعوني أشكر تجمع مصير على هذه البادرة المهمة، فالتواصل والحوار وتشارك الرؤى والأفكار وغربلتها كان ولا يزال وسيبقى الأسلوب الأنجع لتلمس الواقع واستخلاص العبر لتحديد الخيارات والمسارات التي يفترض أن نتوسل لتحقيق الأهداف التي نناضل من أجلها.ودعوني أطري على اختيار مصطلح "ثورات" و"انتفاضات" في هذه الدعوة، بدلا من مصطلح "الربيع العربي" الذي درج الكثيرون على استخدامه منذ البداية.



- مصطلح "ال ......





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