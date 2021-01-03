مستجدات المالية العامة في العراق: من التقشف (الثنائي )الى العجز (الثنائي ) - مظهر محمد صالح

2021/01/03 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح مستجدات المالية العامة في العراق: من التقشف (الثنائي )الى العجز (الثنائي )د.مظهر محمد صالحقادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق الى مظاهر اقتصادية خطيرة .اذ جاء في انكماش الطلب او الانفاق الحكومي في العام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- الى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١-;-١-;-٪-;-؜-;- عن معدلاته ،اذ رافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢-;-٥-;-¤ ......





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