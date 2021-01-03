سواريز يهدي صدارة الليغا لاتليتيكو مدريد

2021/01/03 | 22:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قلب اللاعب لويس سواريز موازين اللعب، اليوم الأحد، في الدقائق الأخيرة بعد تسجيله هدفا قبل نهاية المباراة ليقود فريق “أتليتيكو مدريد” للفوز.وانتصر “أتليتيكو مدريد” بنتيجة 2-1 خارج أرضه على “ألافيس” واستعاد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وبفارق نقطتين عن ريال مدريد اليوم الأحد.وسجل ماركوس يورينتي، قبل نهاية الشوط الأول […]

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