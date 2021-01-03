الناطق باسم القائد العام: لا يوجد فيتو على تسليح الجيش العراقي

2021/01/03 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، وجود فيتو على تسليح الجيش العراقي، مقراً بالحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي.

وقال رسول في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن " قدرات الجيش العراقي جيدة جداً، ولكنه بحاجة الى زيادة قدرات الدفاع الجوي"، مؤكداً أنه "لا يوجد فيتو على تسليح الجيش العراقي".

وبشأن الصراع الأمريكي الإيراني علق رسول قائلاً: إن "اي ضربة بين أمريكا وإيران ستكون نتائجها كارثية، ونحن لا نريد أن يكون العراق منطلقاً لضرب دول الجوار"، لافتاً الى أن "بناء البلد والابتعاد عن الصراع هو ما يفترض أن يكون من الأولويات، ففي ظل التصعيد بين أمريكا وإيران ما يهمنا هو مصلحة العراق".

واشار الى أن "على امريكا وإيران ان تحترما سيادة العراق، فسيادة العراق خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة".

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