الصدر يدعو الى عدم الانجرار خلف مخططات الاستكبار العالمي

2021/01/03 | 23:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاحد، الى عدم الانجرار خلف مخططات "الاستكبار العالمي"....

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