اللواء رسول: العراق لن يكون منطلقاً لضرب دول الجوار

2021/01/03 | 23:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الاحد، ان قدرات الجيش العراقي جيدة جداً، وانه العراق لن يكون منطلقاً لضرب دول ...

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