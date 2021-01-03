2021/01/03 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ثلاثة متسللين اجانب غربي نينوى.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان : مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ ومفرزة من استخبارات ومكافحة إرهاب ربيعة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متسللين من حملة الجنسية السورية بعد نصب كمين محكم لهم في قرية الجزرونية التابعة إلى ناحية زمار غربي نينوى وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة متسللين اجانب غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة متسللين اجانب غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).