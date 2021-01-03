بعد القبض على 11 متهما .. شرطة أربيل تعتقل خمسة متهمين آخرين بالاعتداء على السياح

2021/01/03 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن المتحدث باسم مديرية شرطة أربيل عن إلقاء القبض اليوم الاحد على خمسة متهمين آخرين بالمشاركة بالاعتداء على سياح في ليلة رأس السنة ليبلغ عدد المعتقلين المتهمين 16 متهماً.وقال هوكر عزيز، لشبكة رووداو الإعلامية الكردية أن "أعمال شغب وقعت في ليلة رأس السنة أمام مركز (فاملي مول) للتسوق بمدينة أربيل، حيث اعتدى بعض الأشخاص على السياح وألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات التي تقل السياح، واتخذت قوات الآسايش والشرطة الإجراءات القانونية بحق المعتدين".وحول نفس الحادث، أشارت محافظة أربيل في بيان سابق لها إلقاء القبض على 11 متهماً بالاشتراك في ذلك الاعتداء./انتهى9

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