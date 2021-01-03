مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار قرب كنيسة في تكساس

2021/01/03 | 23:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر اليوم الأحد، في إطلاق نار وقع عند كنيسة في تكساس، حيث تم احتجاز مشتبه به.وعبر أبوت في بيان عن مواساته عائلات القتيل والمصابين في الحادث عند كنيسة ستارفيل، وقال إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة.ولا يتوافر …

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