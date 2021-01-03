الناطق باسم القائد العام: على أميركا وإيران أن تحترما سيادة العراق

2021/01/03 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأحد، على أهمية ان تحترم الولايات المتحدة الاميركية وإيران سيادة العراق، محذرا من أن أي ضربة بين البلدين ستكون نتائجها كارثية.

جاء ذلك في تصريح لرسول اليوم، (3 كانون الثاني 2021)، وأضاف، أن "القوات المسلحة تراقب التصعيد في المنطقة، وسيادة العراق خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة".

وتابع، أن "بناء البلد والابتعاد عن الصراع هما ما يفترض أن يكونا من الأولويات، ففي ظل التصعيد بين أميركا وإيران، ما يهمنا هو مصلحة العراق".

وبين رسول، إن "قدرات الجيش العراقي جيدة جدا، وهو بحاجة الى زيادة قدرات الدفاع الجوي"، مشيرا إلى انه "لا يوجد فيتو على تسليح الجيش العراقي".

ومضى الناطق باسم القائد العام في حديثه، أننا "نتواصل مع سوريا لتأمين الحدود، ولا نريد أن يكون العراق منطلقا لضرب دول الجوار".

ويشهد العراق خلال الأيام الماضية، تصاعدا في حدة التوترات مع ارتفاع المخاوف بشأن نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أيام من مرور الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة أميركية في العراق.

وتشير تقارير المخابرات الأميركية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن إيران ووكلائها ربما يحضرون لضربة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع للانتقام لمقتل اللواء قاسم سليماني.

وذكر محللو المخابرات الأميركية إنهم رصدوا في الأيام الأخيرة رفع القوات الجوية والبحرية الإيرانية وعدد من الوحدات الأمنية في طهران، استعداداتها إلى المرحلة القصوى، فضلا عن نقل المزيد من الصواريخ قصيرة المدى والطائرات بدون طيار إلى العراق.

ووجهت الولايات المتحدة والعراق تحذيرا إلى إيران والفصائل التي تدعمها، وتوعدا برد سريع على أي هجمات تستهدف الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأميركية، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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