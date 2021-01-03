محاولة اغتيال ضابط في الجيش تؤدي بحياة ابن شقيقه في صلاح الدين

2021/01/03 | 23:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتل شاب في محاولة اغتيال ضابط في الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين.

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