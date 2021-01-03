بعيدا عن سعره.. استخدامات جديدة للذهب والفضة تتعلق بكورونا

2021/01/03 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال العام 2020 دفعت الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي بتحقيق مكاسب للمعادن النفيسة التي شهدت ارتفاعت تراوحت نسبها بين 25 و50 في المئة.

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