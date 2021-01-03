بـ ’إحالة ترامب إلى المحاكمة’.. البياتي يدعو بايدن إلى صفحة جديدة مع العراق

2021/01/03 | 23:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الاحد، الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن لفتح صفحة جديدة مع العراق، تبدأ بالاعتذار عن عملية المطار.

وقال البياتي في تدوينة، تابعها "ناس"، (3 كانون الثاني 2021)، "أقل ما يجب ان يقوم به الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن تجاه جريمة المطار، التي نعيش ذكراها اليوم هو الاعتذار من الشعب العراقي واحالة دونالد ترامب الى المحكمة، لإنتهاكه القوانين الدولية والوطنية، لو اراد أن يبدأ صفحة جديدة مختلفة مع العراق والمنطقة".

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