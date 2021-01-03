ترامب يعلن مشاركته في احتجاجات على تأكيد فوز جو بايدن بالانتخابات

2021/01/03 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيحضر الاحتجاجات في العاصمة واشنطن يوم 6 كانون الثاني، تزامنا مع تصديق الكونغرس على تصويت الهيئة الانتخابية لإعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.وشارك ترامب مقطع فيديو على "تويتر" يشجع فيه أنصاره على الاحتجاج على نتائج انتخابات تشرين الثاني وقال إنه سيكون هناك.جلسة الكونجرس المشتركة لفرز الأصوات الانتخابية هي إجراء روتيني وتمثل الخطوة الأخيرة في التأكيد على فوز بايدن.ولا يزال ترامب يرفض التنازل عن السباق ويواصل تقديم مزاعم لا أساس لها حول تزوير الأصوات، والتي رفضتها باستمرار محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية وكذلك وزارة العدل.ويخطط المتظاهرون للتجمع عند نصب واشنطن وفريدم بلازا ومبنى الكابيتول.تعهدت مجموعة "The Proud Boys"، وهي جماعة يمينية متطرفة روجت للعنف، بالحضور في وضع التخفي، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وأصبحت عاصمة الولايات المتحدة ساحة لاحتجاجات عنيفة على مدى الأشهر القليلة الماضية.تجمع الآلاف من أنصار ترامب في تشرين الثاني الماضي للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في العاصمة./انتهى9

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