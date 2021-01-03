2021/01/03 | 23:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانتحار فتاة داخل منزلها في ذي قار.وقال المصدر، ان “فتاة اقدمت على الانتحار قبل قليل بشنق نفسها داخل منزلها شمالي الناصرية”.واضاف المصدر ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار فتاة في ذي قار في ثالث حادث خلال اسبوع عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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