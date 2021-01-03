محلل أمني: العراق أمامه فرصة ذهبية في نزع الإحتقان الامريكي الايراني

2021/01/03 | 23:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، وجود فرصة ذهبية امام العراق في نزع الإحتقان الامريكي الايراني.

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