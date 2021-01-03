دولة مجاورة تتفاوض من لقاح فايزر وتوكد حرية التطعيم

2021/01/03 | 23:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات إن بلاده تتفاوض مع شركة فايزر للحصول على 2 مليون جرعة من لقاح كورونا الخاص بها.

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