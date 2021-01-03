فرنسا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/01/03 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي ، انه تم تسجيل 116 وفاة و12489 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة ، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 65037، فيما إجمالي عدد الإصابات بلغ 2665728.

المصدر: RT

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