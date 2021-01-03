اختبأ في دورة المياه.. الشرطة تكشف تفاصيل مقتل قسيس أميركي

2021/01/03 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات الشرطة الأميركية على مشتبه بقتل قسيس في إطلاق للنار بكنيسة في ولاية تكساس، صباح الأحد.

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