ظريف: الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال سليماني هو داعش

2021/01/03 | 23:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الطرف الوحيد المستفيد من اغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني هو تنظيم “داعش” الإرهابي.وفي تغريدة عبر “تويتر” كتب ظريف: “قبل عام وفي مثل هذا اليوم، اغتيل العدو الأول للإرهابيين المتطرفين (قاسم سليماني) بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير”.وأضاف: “في الوقت الذي تكرم فيه […]

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