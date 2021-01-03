مقتل لاعب عراقي وإصابة والده بعد تطوّر مشاجرة في مباراة كرة قدم

2021/01/03 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفادت قيادة شرطة ذي قار، الأحد، بأن لاعبًا لقي مصرعه وأصيب والده بجروح خطيرة على خلفية مشاجرة بمباراة لكرة القدم.

وقال مصدر في القيادة لـ"ناس"، (3 كانون الثاني 2021)، إن "مباراة كرة قدم أقيمت في ملعب خماسي في قرية آل عواد في قضاء الشطرة، وحدثت مشاجرة بين لاعبين أثناء المباراة، وتطورت المشاجرة وتم استخدام السكاكين فيها، مما أسفر عن مقتل أحد اللاعبين، وإصابة والده بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة طوقت محل الحادث وتم نقل القتيل لدائرة الطب العدلي، ونقل والده المصاب إلى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، ويرقد حالياً في العناية المركزة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

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